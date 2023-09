Kiev, l’incontro tra Blinken e il cane anti-mine Patron

Mondo

Sfruttare le caratteristiche degli animali per ottenere vantaggi materiali nei conflitti armati. Una caratteristica, questa, propria dei conflitti del passato ma ancora oggi attuale, nonostante l’utilizzo di apparecchiature e mezzi sempre più tecnologici . Eppure, accanto a droni, carri armati e missili, possono ancora giocare ruoli fondamentali anche alleati insospettabili, come cani, gatti, piccioni e anche delfini

I DELFINI RUSSI – Proprio questi ultimi stanno ricoprendo un ruolo fondamentale nella Marina russa, impegnata nella guerra in Ucraina. Come evidenzia Inside Over, qualche settimana fa, in uno dei consueti aggiornamenti di intelligence, il ministero della Difesa britannico spiegava che la Marina militare russa aveva potenziato le difese per proteggere la propria flotta nel porto di Sebastopoli, nel Mar Nero. La tecnica è quella di adoperare delfini in grado di contrastare l’azione di probabili sommozzatori nemici