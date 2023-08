Heineken lascia la Russia, 100% delle azioni vendute a 1 euro

Heineken ha annunciato oggi il ritiro completo dalla Russia, dopo aver venduto la sua attività al gruppo Arnest, il più grande produttore russo di cosmetici, articoli per la casa e imbottigliamento in lattine. Il colosso olandese della birra ha avviato nel marzo 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina (LEGGI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), il processo per uscire dal mercato russo, "subendo una perdita cumulativa totale prevista di 300 milioni di euro", si legge in una nota della società. Gli asset, prosegue la nota, sono stati venduti per un euro, con un impatto trascurabile sull'utile per azione 2023.