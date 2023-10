"Io continuo a essere convinta che sostenere l’Ucraina sia non solo giusto ma sia anche il modo migliore per difendere l’interesse nazionale italiano". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, intervistata in occasione dell'evento per i 20 anni da Sky dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, ha osservato: "Quello che molti fanno finta di non comprendere che se noi avessimo un’invasione russa dell’Ucraina non ci troveremmo di fronte a uno scenario di pace, ci troveremmo di fronte a una scenario ragionevole di una guerra molto più vicina a casa nostra". L'intervista integrale andrà on onda alle ore 19 (SEGUI LIVE LA TERZA GIORNATA DI SKY 20 ANNI).