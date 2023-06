12/12 ©IPA/Fotogramma

"Sul Mes decide il Parlamento. Se arriverà la discussione in Parlamento, lì si voterà. Quella del ministero dell'Economia è un'opinione tecnica. Tecnicamente uno può fare i conti per quello che è il bilancio pubblico poi politicamente tutto il centrodestra, dalla Meloni al sottoscritto, ha sempre ritenuto che in questo momento il Mes non è uno strumento utile per il Paese", ha però sottolineato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini il 22 giugno sul tema

