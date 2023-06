Mes, cosa succede se l’Italia non lo ratifica entro la fine dell'anno

8/8 ©LaPresse

L’OPINIONE DI ROMANO PRODI – “Quello che sta avvenendo sul Mes è una cosa surreale, perché è una scommessa a perdita zero: se non lo vogliamo usare, non lo usiamo. Viene usato per un ricattino, ma un ricatto di un Paese da solo contro 26 non funzionerà mai. Piace mostrare i muscoli, ma così non può finire bene”, ha dichiarato Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, sul palco di “Repubblica delle Idee”

