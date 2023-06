Btp Valore chiude a oltre 18 miliardi. Confermati i tassi minimi

Il Mef ha comunicato che si è concluso, con un importo complessivo raccolto pari a 18.191,090 milioni di euro, il collocamento della prima emissione del Btp Valore iniziata lo scorso 5 giugno. È il risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati. I tassi annuali definitivi sono pari al 3,25% per il primo e il secondo anno e al 4,00% per il terzo e quarto anno, confermati quelli annunciati il 1° giugno