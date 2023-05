Btp Valore, i consigli degli analisti

La prima emissione del Btp Valore del prossimo 5-9 giugno rappresenta un investimento attrattivo per via dei rendimenti alti. Nonostante ciò, non è uno strumento esente da rischi di volatilità, a causa dell’incertezza riguardo a un possibile downgrade del rating sul debito italiano. Secondo Roberto Rossignoli, portfolio manager di Moneyfarm, la cosa giusta da fare è diversificare i propri investimenti, senza affidare il proprio intero portafoglio a un unico strumento.

Nella puntata di Sky TG24 Business del 22 maggio 2023 (rivedila qui) ospite anche Davide Tinazzi, Ceo di Energy, che ha presentato la gigafactory di batterie al litio che nascerà nel padovano.