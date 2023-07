3/10 ©Getty

"Relativamente agli effetti indiretti sulle grandezze di finanza pubblica derivanti dalla ratifica dell'Accordo è possibile che la riforma del Mes, nella misura in cui venga percepita come un segnale di rafforzamento della coesione europea, porti ad una migliore valutazione del merito di credito degli Stati membri aderenti, con un effetto più pronunciato per quelli a più elevato debito come l'Italia", spiega il documento

Mes, cosa sapere sul Meccanismo europeo di stabilità e perché Giorgia Meloni è contraria