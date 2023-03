1/9 ©Ansa

“Finché ci sarà un governo guidato da me l'Italia non potrà mai accedere al Mes”. È stata categorica Giorgia Meloni nell’esprimere la propria contrarietà al Meccanismo Europeo di Stabilità: il nostro Paese è l’unico nel Continente a non aver ratificato la riforma, ma questo non sembra essere destinato a cambiare in breve

