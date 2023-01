Economia

Il prestito Mes continua a far discutere la politica italiana. Ecco tutte le risposte alle domande sulla linea di credito agevolata creata in seguito all'emergenza Covid. A cura della redazione economica di Sky TG24.

Cos’è il MES? È il Meccanismo Europeo di Stabilità, chiamato anche Fondo Salva Stati. È nato a seguito della crisi del debito nel 2012 per prestare soldi a paesi in forte difficoltà finanziaria. I prestiti legati all’emergenza Covid sono una nuova missione assegnata al MES: una linea di credito agevolata disponibile per qualsiasi paese dell’Eurozona, alle stesse condizioni per tutti.

Quanti soldi può avere l’Italia e quando potrebbe ottenerli? La cifra massima che può chiedere l’Italia è di circa 36 miliardi. Si tratta di un prestito, che va quindi restituito. A differenza del Recovery Fund, che non sarà operativo fino all’anno prossimo, i soldi del MES sono disponibili da subito. L’ultimo momento utile per chiederli è la fine del 2022.

In quanto tempo si possono restituire e con quali costi? I soldi vanno restituiti al massimo in 10 anni. Il tasso di interesse è molto basso.

Se la restituzione avviene in sette anni, il tasso è addirittura negativo. In sostanza non si paga alcun interesse e si restituisce un po’ meno di quanto preso a prestito.

Per il prestito decennale il tasso è quasi nullo: 0,08%.