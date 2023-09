Un anno di governo, Meloni: "Italia più credibile e ascoltata"

La premier ricorda il traguardo raggiunto da Fratelli d'Italia il 25 settembre 2022, quando vinse le elezioni, in un post su Facebook: "Di fronte a noi abbiamo un grande lavoro da fare ma questo è ciò che faremo nel rispetto degli impegni presi con gli italiani. L'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo", scrive

Il 25 settembre 2022 il centrodestra vinceva le elezioni politiche. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si imponeva con il 26% e la leader iniziava il suo mandato da prima presidente del Consiglio donna italiana. Anniversario che Meloni ha ricordato con un post su Facebook: "Il 25 settembre di un anno fa dagli italiani arrivava una indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Abbiamo dato il massimo per raggiungere la vittoria, consapevoli che quella non sarebbe stata un punto d'arrivo ma un punto di partenza", ha scritto Meloni, spiegando che "a distanza di un anno non mi sento di fare ancora bilanci, quello spetta ai cittadini. Ma una cosa la posso dire: avevo promesso di consegnare un'Italia migliore di come l'avevo ricevuta e posso affermare che oggi la nostra Nazione è più credibile, stabile e ascoltata".