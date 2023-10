Si chiude l’evento che ha l’obiettivo di elaborare proposte utili al potenziamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome. Intorno alle 12.10, al Teatro Carignano, è previsto l’intervento della premier. Tra gli ospiti di oggi diversi ministri. Due le tavole rotonde conclusive: “Le Regioni per lo sviluppo economico e per i territori” e “PNRR e welfare nuove sfide per le Regioni”

Il programma della seconda giornata

Oggi, dopo l’apertura dei lavori di ieri, è la giornata conclusiva del Festival. Il programma prevede due tavole rotonde con ministri e presidenti di Regione: la prima è intitolata “Le Regioni per lo sviluppo economico e per i territori” e la seconda “PNRR e welfare nuove sfide per le Regioni”. Intorno alle 12.10, al Teatro Carignano, è previsto l’intervento della premier Giorgia Meloni e poi la chiusura dei lavori. Le proposte delle Regioni per l’ammodernamento del Paese è il tema dell’Intervento conclusivo di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. Si celebra anche il 40esimo anniversario della Conferenza Stato-Regioni, con una seduta straordinaria nel Parlamento Subalpino di Palazzo Carignano (riaperto per l'occasione dopo più di un secolo). E, alla fine della giornata, il simbolico passaggio di consegne tra il Piemonte e la Puglia, che ospiterà nel 2024 la terza edizione dell’evento.