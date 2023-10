Si tiene a Torino L’Italia delle regioni, il festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ospita le principali le figure istituzionali del Paese. Fino a martedì 3 ottobre una parte del centro della città si trasforma in un “Villaggio delle Regioni”, un’Italia in miniatura che da piazza Castello al Teatro Carignano, passando per l’Archivio di Stato, valorizza le eccellenze di ogni territorio. Tra i partecipanti, oggi, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre che i ministri Raffaele Fitto e Matteo Salvini. Previsto anche un videocollegamento della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Domani invece è attesa la premier Giorgia Meloni.