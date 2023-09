Pnrr, quinta rata più magra: taglio ai progetti

La quinta rata del Piano Nazionale di Ripresa potrebbe essere più magra. Per accelerare l’attuazione del programma anti-crisi da 191,5 miliardi di fondi europei, elargiti in tranche e solo se si rispettano le scadenze (l’ultima a giugno 2026), il governo chiede a Bruxelles di cancellare sei dei 69 obiettivi da centrare entro dicembre. Altri 13, invece, vengono rinviati.

Impegno meno pesante

In questo modo, si alleggerirebbe l’impegno che Roma ha preso entro fine anno: i traguardi si ridurrebbero a 51 (uno è stato aggiunto), con la conseguenza che potrebbe scendere l’entità del finanziamento, in origine fissato a 18 miliardi.

I progetti che saltano

La revisione, che ha bisogno della promozione europea, riduce gli investimenti pianificati. Verrebbero cancellati dal Pnrr interventi per arginare i danni causati da alluvioni e inondazioni, ma anche i fondi per lo sviluppo dell’energia eolica e il biometano e - ancora - una serie di piccole opere dei Comuni per mettere in ordine le aree urbane.