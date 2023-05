3/6 Sky TG24

Questo dato, però, non indica che ci sia necessariamente un ritardo nello spendere le risorse del Pnrr. Infatti nel rapporto è scritto che “diversi gradi di progresso non sono necessariamente emblematici di eventuali ritardi”: ad esempio se alcuni progetti sono previsti nel 2025 è normale che a oggi non siano ancora state utilizzate le risorse ad essi allocate

Pnrr, Tajani: Italia centrerà obiettivi per avere terza rata fondi Ue