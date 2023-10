Manovra, ci sarà taglio cuneo. Ipotesi meno tasse con almeno 3 figli

La Nadef delinea una base di partenza di quasi 16 miliardi in deficit per la Legge di Bilancio e traccia la cornice delle misure, molte destinate a proteggere il reddito delle famiglie e contrastare il caro-prezzi. Sul tavolo anche gli interventi sulle pensioni, che dovrebbero essere limitati alla proroga di Quota 103 e dell'Ape sociale per i lavoratori disagiati, con un'Ape donna e un aiuto con la previdenza integrativa per i giovani