Gli abitanti del distretto Slobidsky, situato nella zona centrale di Kharkiv, la seconda città più popolosa dell'Ucraina, sono stati colpiti da un missile Iskander russo che ha centrato in pieno una palazzina, spazzando via una famiglia intera: padre, madre e bimbo di 11 mesi all'ospedale, l'altro figlio di 10 anni e la nonna sono stati trovati cadavere sotto le macerie. Ma non è stato l'unico raid a Kharkiv. Un secondo Iskander ha colpito una strada in un'altra zona della città e danneggiato le infrastrutture vicine.

Sostenere Kiev per evitare una guerra come quella del '39. Questo il senso dell'intervento di Sergio Mattarella al panel del vertice di Arraiolos sulla guerra in Ucraina. Se l'Ucraina cadesse, ha spiegato il presidente, "assisteremmo a una deriva di aggressioni ad altri paesi ai confini con la Russia e questo - come avvenne nel secolo scorso tra il '38 e il '39 - condurrebbe a un conflitto generale e devastante".









