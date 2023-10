Ucraina, Elon Musk deride Zelensky: "Non chiede aiuti da 5 minuti"

Pioggia di critiche contro il patron di X e Tesla

Alcuni che ironizzano scrivendo che "una cosa del genere la si può scrivere solo mentre si è al telefono con Putin". "Non è possibile non capire che l'Ucraina sta proteggendo l'intera Europa", scrive il blogger ucraino. Rbc-Ucraina afferma che in molti commenti si dice che Musk "ha di nuovo toccato il fondo". In uno dei commenti al post di Musk si vede il volto del patron di X, Tesla e Space X, cucito sulla foto di Zelensky con il commento "sono passati cinque minuti senza che tu abbia sparso propaganda russa".