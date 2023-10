Il ministro della Difesa è intervenuto durante la terza giornata dell’evento di Sky a Roma per i suoi 20 anni. Al centro i migranti e la guerra in Ucraina: l'Europa "non può permettersi di avere un'Ucraina russa" ascolta articolo

“Auspico che prima o poi la fase del conflitto possa cessare e possa aprirsi una strada per cercare pacificazione”. Si è aperto parlando di Ucraina l’incontro con il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione dei 20 anni di Sky a Roma. Il ministro ha commentato l’intervista andata in onda in diretta con il presidente ucraino Zelensky. “Parallelamente - ha aggiunto - bisogna lavorare al sostegno di un paese invaso, dove la gente è stata costretta a fuggire. Ma bisogna trovare una soluzione pacifica”. Il ministro ha poi spiegato che l'Europa "non può permettersi di avere un'Ucraina russa". (SKY 2O ANNI, LA TERZA GIORNATA - GLI OSPITI - IL PROGRAMMA)

Crosetto: "Preservare difesa italiana sempre" "A Kiev il ministro Tajani ha parlato della scelta politica. Quando si parla di forniture all'Ucraina ci sono due aspetti: uno politico e poi c'è la parte tecnica, per vedere cosa si è in grado di dare senza mettere in pericolo la necessità di preservare una Difesa italiana sempre. C'è una continua richiesta da parte ucraina di aiuti, bisogna verificare ciò che noi siamo in grado di dare rispetto a ciò che a loro servirebbe: la disponibilità dell'ottavo pacchetto c'è, ma per ora è soltanto una dichiarazione di intenti". Ha dichiarato Crosetto, che ha aggiunto: "L'Italia ha fatto molto, ha puntato molto sui sistemi di difesa antiaerea per fermare gli attacchi che vanno sulle infrastrutture civili ed energetiche, sulle città, sulle scuole. Il problema è che non hai risorse illimitate. E da quel punto di vista l'Italia ha fatto quasi tutto ciò che poteva fare, non esiste molto ulteriore spazio".

Vannacci? "Ognuno candida chi vuole" Poi un passaggio anche sulla questione migranti. Per il ministro è cruciale "partire dall'Africa per risolvere il problema". E un riferimento anche al caso Vannacci, in merito all’opportunità che una forza di maggioranza proponga la candidatura del generale alle prossime elezioni: "Alle elezioni ogni forza candida chi vuole", ha chiosato Crosetto.