Nel suo discorso durante in una sessione plenaria del Valdai Discussion Club, a Sochi, Vladimir Putin ha affermato di aver proposto che la Russia entrasse nella Nato, ma che la proposta fu respinta. Il presidente russo ha anche sottolineato che "la Russia non ha iniziato la cosiddetta 'guerra' in Ucraina ma sta cercando di porvi fine". Il leader russo ha detto anche: "Le nostre azioni nel Donbass mirano principalmente a proteggere le persone". Poi ha aggiunto che la missione di Mosca è "costruire un nuovo mondo" e che "una pace globale duratura si stabilirà solo quando tutti si sentiranno al sicuro e sapranno che la loro opinione è rispettata" ( GUERRA RUSSIA-UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

"Stiamo cercando di porre fine alla guerra"

Riguardo il conflitto con Kiev, il presidente ha riferito che Mosca non cerca nuovi territori e che "la crisi ucraina non è un conflitto territoriale. La Russia è il Paese più grande del mondo in termini di territorio". Poi ha ribadito: "Non abbiamo iniziato la cosiddetta guerra in Ucraina. Al contrario, stiamo cercando di porvi fine. Non abbiamo organizzato un colpo di Stato a Kiev". Putin non ha mancato di attaccare i Paesi occidentali, specificando che "l'arroganza dei nostri cosiddetti partner in Occidente era semplicemente esagerata. Non c'è altro modo per dirlo" e affermando che "le attuali elite occidentali" sono "irresponsabili rispetto a quelle della Guerra Fredda", giudicando l'attuale ambiente internazionale come "instabile e abbastanza aggressivo". Poi ha detto: "In futuro la congiuntura in Occidente potrebbe cambiare", specificando che"un cambiamento politico interno è possibile dopo le elezioni".