Evgenia Kara-Murza è la moglie di Vladimir Kara-Murza, giornalista detenuto in Siberia perché oppositore di Putin, e da anni attivista per la democrazia in Russia. "Mio marito non ha mai smesso di lottare, per questo è tenuto on condizioni di tortura", ha detto la donna. "Tanti russi hanno il cuore infranto per quello che sta succedendo in Ucraina. Bisogna fermare Putin". L'APPELLO