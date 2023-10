Guerra Medioriente, la testimonianza di una riservista israeliana

I primi attacchi

Dikla ci dice che la situazione non è stata subito chiara. "Noi siamo abituati agli allarmi antiaerei e a correre in un bunker, pensavamo che fosse come le altre volte e che si sarebbe risolto tutto in pochi minuti". Per i cittadini israeliani è infatti abbastanza comune essere pronti a correre in un rifugio per il tempo di un attacco, senza preoccuparsi troppo e senza interrompere le proprie attività quotidiane. "Questa volta è stato diverso", ci racconta Dikla, "non potevamo mai immaginare quello che sarebbe accaduto: abbiamo visto i morti davanti ai nostri occhi".