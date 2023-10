Israele, Tajani incontra capo Lega Araba: lavoriamo a rilascio ostaggi

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato al Cairo il Segretario della Lega Araba Ahmed Aboul Gheit al quale ha espresso l'importanza di lavorare per ''una de escalation del conflitto'' in Medioriente ''evitando che si estenda in Libano'' e per ''salvare la vita degli ostaggi'' che è ''una priorità''. Lo ha detto lo stesso Tajani nel corso di un punto stampa al Cairo, spiegando di aver chiesto al Segretario della Lega Araba di fare ''tutto il possibile per la de escalation'' (GUERRA IN MEDIO ORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

"Appena atterrato in Egitto ho chiamato Nadav Kipnis, il figlio della coppia di italo-israeliani dispersi", ha spiegato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi in missione in Egitto. "Faremo tutto il possibile per riportarli a casa".