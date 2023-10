Ambasciatore Israele a Sky TG24: "Imprecisato numero di ostaggi"

Alon Bar chiarisce che non c'è ancora un conteggio preciso delle persone rapite da Hamas negli attacchi del 7 ottobre. E aggiunge: "Siamo grati al popolo italiano" per le manifestazioni di solidarietà

"Il numero di ostaggi rapiti da Hamas è ancora imprecisato", così a Sky TG24, l'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CONFLITTO ). Tra i rapiti ci sono "donne, bambini e anziani, vanno rilasciati senza condizioni", sottolinea. E aggiunge: "Siamo grati al popolo italiano" per le manifestazioni di solidarietà. Mentre sulla sulla situazione interna a Israele, dice: "Un governo di unità nazionale è un’ipotesi in campo a breve".

"Operazione a Gaza per fermare Hamas"

L'ambasciatore spiega che Israele farà "il possibile per non colpire i civili" durante gli attacchi a Gaza. E precisa: "L'operazione di Israele non sarà una vendetta, ma un’operazione per garantire che Hamas non abbia più la possibilità di lanciare attacchi contro i civili israeliani". "Siamo molto preoccupati dalle altre minacce", aggiunge, che arrivano sia dalla Cisgiordania che dal Libano.