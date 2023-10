Guerra in Medioriente, la comunità ebraica francese teme ripercussioni

Nelle città francesi in decine di migliaia hanno sfilato per mostrare solidarietà a Israele, ma il numero di atti di antisemitismo denunciati alle autorità aumenta. Intanto, anche in ragione dei passati attentati, c’è la paura di un nuovo attacco sul suolo francese

La Torre Eiffel si è illuminata con i colori della bandiera israeliana, mentre in migliaia sfilavano per dimostrare il proprio supporto al Paese (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Il presidente francese, in autonomia e in una nota congiunta con altri Capi di Stato europei tra cui la premier Meloni - ha condannato fermamente “ogni atto di terrorismo”. E il Governo condanna le voci della France Insoumise (sinistra radicale) accusate di dimostrare “un’ambiguità rivoltante” nei confronti dell’attacco da parte di Hamas.