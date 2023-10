Iran: "Hamas libererà ostaggi in cambio di cessate il fuoco a Gaza"

Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, nel corso di una conferenza stampa a Teheran. Il gruppo terroristico non conferma. Gli ostaggi sono 199

Hamas sarebbe pronto al rilascio dei 199 ostaggi se Israele mettesse fine agli attacchi sulla Striscia di Gaza: lo ha detto, citato da Times of Israel, il portavoce del ministro degli Esteri iraniano Nasser Kanaani nel corso di una conferenza stampa a Teheran. Non risulta però al momento nessuna conferma né presa di posizione di Hamas (SEGUI GLI AGGIONAMENTI LIVE). Secondo Hanani, esponenti della fazione palestinese "hanno detto di essere pronti a prendere le necessarie misure per il rilascio dei civili tenuti dai gruppi della resistenza, ma che il loro punto di vista è che tali misure richiedono preparativi impossibili sotto i bombardamenti quotidiani dei sionisti contro varie parti di Gaza".

"Sforzo nazionale di priorità suprema"

L'esercito israeliano ha informato finora le famiglie di 199 ostaggi che si trovano a Gaza. Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa il portavoce militare Daniel Hagari, precidando che a loro riguardo Israele sta compiendo ''uno sforzo nazionale di priorità suprema'', ricorrendo anche ad informazioni di intelligence. L'esercito, ha aggiunto, ha finora informato 295 famiglie di militari caduti finora nel conflitto con Hamas.