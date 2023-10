L'Iran minaccia Israele, lo spettro di un allargamento del conflitto

Si teme un allargamento in Medio Oriente della guerra tra Israele e Hamas, con tutte le ricadute economiche, geopolitiche e umanitarie che potrebbe portare con sé. L’annunciata invasione israeliana della Striscia di Gaza rischia di far saltare gli equilibri della zona, già precari. Sopra ogni cosa la paura è che l’Iran possa entrare a qualche titolo nel conflitto: Teheran da un lato simpatizza con i terroristi di Hamas, quelli che lo scorso 7 ottobre hanno iniziato ad attaccare Israele; dall’altro è alleato degli Hezbollah in Libano, al cui confine con Israele sono già in corso scontri da giorni. E proprio dall’Iran è arrivato un avvertimento chiaro: "Nessuno può garantire il controllo della situazione" se Israele invadesse la Striscia, ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, dopo aver incontrato a Doha il leader di Hamas Ismail Haniyeh. Oggi, dal portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran è poi arrivata l’accusa agli Stati Uniti di essere "responsabili per i crimini del regime sionista, dal momento che hanno sostenuto il regime con tutto il loro potere contro la nazione palestinese". Ha aggiunto poi che qualunque Paese sostenga Israele condivide lo stesso tipo di responsabilità a livello internazionale (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKYTG24 ).

Le paure della Casa Bianca

"C'è il rischio di un'escalation di questo conflitto, dell'apertura di un secondo fronte a nord e, naturalmente, del coinvolgimento diretto dell'Iran in un modo o nell'altro", ha detto senza usare mezzi termini il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan in un'intervista alla Cbs. E mentre Washington ha deciso di rafforzare la sua sua presenza militare nel Mediterraneo orientale - come "deterrenza contro l'allargamento del conflitto" tra Israele e Hamas – si cerca però di percorrere la via diplomatica e di non alzare troppo i toni. Il presidente Joe Biden ha infatti ricordato che per ora non ci sono "prove chiare" del coinvolgimento dell'Iran nell'attacco di Hamas contro Israele. Sempre parlando alla Cbs, il capo della Casa Bianca ha ricordato che nonostante si sappia che "l'Iran sostiene costantemente Hamas e Hezbollah”, nessuno può dire se a Teheran “abbiano avuto preconoscenza o aiutato a pianificare l'attacco non ci sono prove al momento". Biden ha poi definito "un errore" l'eventuale entrata di Israele a Gaza.

Le posizioni della comunità internazionale

Tutto il fronte dei Paesi occidentali sostiene Israele contro Hamas e teme un allargarsi del conflitto. Berlino, per fare un esempio, attraverso un portavoce del ministero degli Esteri tedesco, ha messo in guardia l'Iran a non scherzare col "fuoco" e di non versarci "benzina" sopra. D’altra parte, c’è chi ha espresso vicinanza al non solo a Gaza ma a tutti i Paesi islamici “nel rafforzare l'unità e il coordinamento sulla questione palestinese". Così a detto il massimo diplomatico di Pechino, Wang Yi, nel corso di una telefonata avuta oggi con l'omologo iraniano Hossein Amir -Abdollahian. "La comunità internazionale dovrebbe agire per opporsi alle azioni di qualsiasi parte che danneggiano i civili", ha aggiunto Wang, nel resoconto dei media statali cinesi.