Guardian licenzia vignettista Steve Bell dopo fumetto su Netanyahu

Il disegno raffigura Netanyahu con dei guantoni da pugile. In una mano impugna un bisturi puntato sul proprio ventre scoperto, sul quale ha tracciato un taglio con i contorni della striscia di Gaza. Nella didascalia Bell fa dire al premier israeliano: "Residenti di Gaza, uscite subito di qui!", lasciando intendere che è stato lo stesso Netanyahu a "partorire" Hamas e le efferate violenze dell’ attacco del 7 ottobre . Il quotidiano non ha accettato il disegno perché la direzione l’aveva definita "inaccettabile". La vignetta però è finita ugualmente sui social, scatenando molte polemiche.

Fine del sodalizio

Parlando della vicenda il disegnatore ha scritto su X che "è diventato quasi impossibile disegnare qualcosa sul Guardian che riguardi Israele senza venire accusati di antisemitismo". Un portavoce del quotidiano, interpellato dal Daily Telegraph, ha riferito che il contratto in scadenza del disegnatore "non è stato rinnovato", sottolineando che le vignette di Bell sono state "una parte importante del Guardian negli scorsi quarant’anni" e augurandogli "il meglio per il futuro". Non è la prima volta che Bell che viene accusato di antisemitismo.