Israele, Biden domani incontrerà Netanyahu poi tappa in Giordania

Il presidente Usa, Joe Biden , mercoledì 18 ottobre sarà in visita in Israele e a seguire in Giordania, lo ha annunciato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, al termine dell'incontro a Gerusalemme con il premier israeliano Benjamin Netanyahu durato sette ore e mezzo. ( LA DIRETTA )

Il viaggio di Biden in Medio Oriente

Biden dopo la visita in Israele, dove a Gerusalemme incontrerà Netanyahu, farà tappa anche in Giordania per tenere un colloquio con re Abdallah e il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen.

Biden visita Israele in un "momento critico", ha detto Blinken. Il presidente Usa parlerà dell'assistenza "umanitaria per assicurarsi che lavoriamo tutti insieme e per assicurarci che gli aiuti non vadano a Hamas ma ai civili", ha aggiunto il portavoce del Consiglio alla Sicurezza nazionale americano John Kirby. Gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato Blinken, svilupperanno un piano per "consentire agli aiuti umanitari da paesi donatori e organizzazioni multilaterali di raggiungere i civili a Gaza, inclusa la possibilità di creare aree" sicure.