Guerra Israele–Hamas, Guterres chiede immediata tregua umanitaria

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha detto che gli attacchi di Hamas non giustificano una "punizione collettiva" del popolo palestinese e chiede una tregua umanitaria immediata. Ma la tensione è sempre più alta in Medio Oriente, con un nuovo appello dell'esercito israeliano ai civili della Striscia di Gaza ad evacuare verso le zone a sud. Sarebbero centinaia i morti in un ospedale di Gaza, con accuse di responsabilità incrociate tra forze israeliane e palestinesi.

La Giordania annulla l'incontro Biden-Abbas-Sisi, con il presidente Usa in arrivo oggi in Israele. Biden si dice "indignato" per quanto successo a Gaza e chiede che sia fatta chiarezza. Il presidente iraniano Raisi minaccia lo Stato ebraico: sarà "divorato dalle fiamme delle bombe americano-israeliane". Manifestazioni davanti alle ambasciate di Francia e Regno Unito a Teheran. Israele continua a bombardare anche Hezbollah in Libano: 5 i morti.

Sale ad almeno 3.200 morti e circa 11.000 feriti il bilancio delle vittime dagli attacchi dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza dall'inizio dei combattimenti.





