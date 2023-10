Baladia, cos'è il villaggio poligono vicino a Gaza usato da Israele

In attesa di conoscere la strategia che Israele intende adottare per mettere in campo la risposta ad Hamas, l'esercito continua il suo addestramento in vista di un'ipotetica invasione via terra. Buona parte dell'addestramento si svolge in un piccolo villaggio di nome Baladia, distante appena una trentina di chilometri da Gaza, che Israele utilizza come centro per i suoi militari. A svelarne le caratteristiche è un articolo del Corriere della Sera, che descrive Baladia come una sorta un poligono israeliano per il combattimento "urbano", parte della grande base di Tze’elim.