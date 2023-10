Bombe su ospedale di Gaza, accuse reciproche Israele-Hamas

Si parla di un numero di vittime che va da 200 a 500: questo il bilancio di quanto successo all'Al-Ahli Arabi Baptist Hospital di Gaza City. Il leader di Hamas punta il dito contro l'esercito israeliano e parla della "responsabilità” degli Stati Uniti, citando la “copertura che danno all'aggressione israeliana". Netanyahu nega: "Sono stati i barbari terroristi". Herzog: "Vergogna per i media che ingoiano le bugie di Hamas" ascolta articolo

Centinaia di morti all'ospedale Al-Ahli Arabi Baptist Hospital di Gaza City, tra cui molti bambini. Hamas accusa Israele di aver bombardato la struttura sanitaria, forte del supporto americano. Israele nega la responsabilità e punta il dito contro una fallita esplosione di un razzo lanciato proprio dalla Jihad islamica. Una cosa è certa: le vittime – si dice siano tra le 200 e le 500 - ci sono. Forte la reazione della comunità internazionale. A partire dal mondo arabo e dal presidente palestinese Abu Mazen, che ha cancellato l'incontro previsto ad Amman con Joe Biden e indetto tre giorni di lutto nazionale in Cisgiordania. Medici senza frontiere incolpa Israele - "Siamo inorriditi dal bombardamento israeliano" – così come sembra fare il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che parla di un raid israeliano "non in linea con il diritto internazionale", in conferenza stampa al termine del vertice straordinario dei 27 sulla guerra in Medio Oriente. Interpellata sullo stesso tema, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen frena: declinato ogni commento in attesa di "conferme". La Russia e gli Emirati Arabi Uniti hanno chiesto una riunione urgente e aperta del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per far luce su quanto accaduto, ha riferito il viceambasciatore russo alle Nazioni Unite Dmitry Polyanskiy (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKYTG24).

Hamas: "La responsabilità è degli Usa" Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, parlando con Al Jazeera, ha detto che il massacro all'ospedale conferma la "brutalità" di Israele. Lanciando un nuovo appello ai palestinesi nei territori occupati a insorgere contro l'occupazione israeliana, ha poi parlato della "responsabilità" degli Stati Uniti per l'attacco, citando la "copertura che danno all'aggressione israeliana". Israele: "Sono stati i terroristi di Gaza" "Il mondo lo deve sapere, a colpire l'ospedale di Gaza sono stati barbari terroristi, non l'esercito israeliano", ha scritto il premier israeliano Benjamin Netanyahu su X. Poi ha aggiunto: "Coloro che hanno brutalmente ucciso i nostri bambini, uccidono anche i propri". Già prima di Netanyahu, era il stato portavoce dell'esercito israeliano smentisce la versione di Hamas: "Un'analisi dei sistemi operativi dell'esercito ha indicato che un salva di razzi è stata lanciata dai terroristi a Gaza, passando in stretta prossimità dell'ospedale nel momento in cui è stato colpito". È quindi "la Jihad islamica" a essere "responsabile di un lancio fallimentare del razzo che ha colpito l'ospedale". La struttura colpita, ha aggiunto, non era né "un edificio sensibile" né "un obiettivo dell'esercito". Dal portavoce della Jihad islamica arriva però la controsmentita. Herzog: "Vergogna per i media che ingoiano le bugie di Hamas" Anche il presidente israeliano Isaac Herzog ha commentato la vicenda, definendo le notizie che parlano della responsabilità di Israele come "una diffamazione di sangue". Sul suo profilo X scrive: "Un missile della Jihad islamica ha ucciso molti palestinesi in un ospedale di Gaza, un luogo dove le vite dovrebbero essere salvate". E ancora: "Vergogna per i media che ingoiano le bugie di Hamas e della Jihad islamica, trasmettendo in tutto il mondo una diffamazione sanguinaria del 21° secolo. Vergogna ai vili terroristi di Gaza che versano volontariamente il sangue degli innocenti. Mai come oggi la scelta è stata così chiara. Israele si oppone a un nemico fatto di puro male. Se difendi l'umanità stai dalla parte di Israele".

Le reazioni del mondo arabo-palestinese L'Olp – Organizzazione per la Liberazione della Palestina – dopo l'attacco all'ospedale ha fatto un nuovo appello alla comunità internazionale chiedendo di "mettere fine a questo massacro". L'Egitto ha condannato "con la massima fermezza il bombardamento israeliano", l'Iran ha parlato di "brutale crimine di guerra e genocidio", la Giordania ha fatto sapere di considerare lo Stato ebraico "responsabile per questi pericolosi sviluppi". E proprio ad Amman in serata è esplosa la protesta di piazza con centinaia di persone che hanno assaltato l'ambasciata israeliana e appiccato il fuoco ai muri esterni. "Centinaia di palestinesi sono scesi nelle strade di Nablus, Tulkarem e Jenin" anche in Cisgiordania, scrive Al Jazeera.