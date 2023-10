Biden oggi in Israele: "Indignato" per strage in ospedale a Gaza

La visita del presidente americano arriva in un momento in cui le tensioni in Medio Oriente sono altissime, dopo l'attacco su una struttura ospedaliera della Striscia - con scambio di accuse tra Hamas e l’esercito israeliano -. L’episodio ha indotto la Giordania a cancellare il summit a quattro con lo stesso Biden, il presidente egiziano al-Sisi e il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen

È il giorno della visita in Israele di Joe Biden, che non poteva partire peggio: le tensioni in Medio Oriente sono sempre maggiori, dopo il raid su un ospedale di Gaza - con scambio di accuse tra Hamas e l’esercito israeliano - che ha causato centinaia di vittime. L’episodio ha indotto la Giordania a cancellare il summit a quattro con il presidente americano, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas), dopo che quest'ultimo aveva annunciato il suo forfait (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKYTG24 ).

La missione di Biden

Sono cinque gli obiettivi della missione di Biden indicati alla vigilia della sua partenza, anche se ora potrebbero cambiare: difendere "il diritto e il dovere" di Israele a difendersi da Hamas con il pieno sostegno americano e mettere in guardia contro l'allargamento del conflitto i nemici dello Stato ebraico (Iran, Siria, Hezbollah), ma anche "coordinare gli sforzi per il rilascio degli ostaggi", nonché ottenere garanzie per "minimizzare il numero delle vittime civili e far affluire gli aiuti umanitari a Gaza", con l'ipotesi di 'safe zone' per i residenti. Nei piani, anche quello di ricevere un briefing completo sugli obiettivi e la strategia della risposta militare di Israele agli attacchi di Hamas. Il nuovo obiettivo potrebbe essere quello di un cessate il fuoco, magari in cambio della liberazione proprio degli ostaggi, come propone Hamas.

Biden "indignato" per attacco all'ospedale di Gaza

Il presidente americano, intanto, è già intervenuto sull'attacco del 17 ottobre sera all'ospedale di Gaza City. Sono "indignato e profondamente rattristato dall'esplosione", ha detto, aggiungendo di aver subito chieso ai suoi consiglieri "di continuare a raccogliere informazioni su cosa sia successo esattamente".