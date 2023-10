Allerta terrorismo, questore Milano: "Massimo livello di attenzione"

"Fare una quantificazione del rischio in una materia così fluida - sottolinea il questore - è difficile. Ci troviamo in una contingenza temporale che ci richiama ad un'attenzione puntuale e infatti il livello di attenzione è massimo".

"La postura della Polizia di Stato e di tutte le forza coinvolte è proattiva, sia nella fase di prevenzione che in quella di repressione e monitoraggio". Lo dice a Sky TG24 il questore di Milano Giuseppe Petronzi, dopo l'arresto di due uomini - di origine egiziana - con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. ( L'INTERVISTA INTEGRALE A SKY TG24 )

Proselitismo su internet

"Il rischio potenziale è un rischio importante, nel senso che si parla molto dell' ambiente virtuale, dell'ambiente Internet nel quale le persone attingono informazioni", dice Petronzi a Sky TG24. "In questo ambiente queste persone si alfabetizzano e a loro volta alfabetizzano altri soggetti, senza un filtro particolare, perché non c'è una relazione interpersonale. A meno che non ci sia stata precedentemente, ovvero ci siano occasioni di incontro a margine di quello che è l'attività che loro svolgono sulla rete", aggiunge il questore di Milano.