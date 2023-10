Allarme terrorismo in Italia, misure di massima sicurezza

Sin dalle ore successive all’attacco di Hamas a Israele è scattato il rafforzamento degli obiettivi sensibili per il “rischio emulazione”, come sottolineato anche dalla premier Meloni durante la visita alla Sinagoga di Roma. Solo nella Capitale i presidi monitorati sono oltre 4mila, ma da Nord a Sud l’intelligence è al lavoro per sgominare eventuali cellule con “foreign fighters” e proteggere i luoghi considerati più a rischio