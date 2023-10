Urso: "Per autonomia strategica serve nucleare quarta generazione"

La guerra in Israele rischia di provocare uno shock sui mercati energetici? Il rischio c’è ma il “governo è al lavoro per ridurre le tensioni in Medio Oriente”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ospite di TG24 Economia. Sul futuro del settore energetico italiano: "Bisogna puntare sul nucleare di quarta generazione che altri Paesi europei hanno deciso di realizzare". Sulla Manovra: "Sarà pragmatica, concreta e significativamente responsabile" ascolta articolo

La guerra in Israele rischia di provocare uno shock sui mercati energetici? Il rischio c'è ma il "governo è al lavoro per ridurre le tensioni in Medio Oriente". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Sky TG24, ospite di TG24 Economia. Il contesto in cui è scoppiato il conflitto tra Israele e Hamas era già difficile, contando anche la guerra in Ucraina: per questo, ha ricordato ancora una volta Urso, la Manovra finanziaria sarà "pragmatica, concreta e significativamente responsabile". Si punterà soprattutto sul taglio del cuneo fiscale e sul sostegno ai redditi bassi e "alle famiglie numerose". Urso rivendica poi i successi del suo governo. In primo luogo sull'andamento della Borsa di Milano: "È quella che è cresciuta di più in tutta Europa, più del 35% in un anno, da quando si è insediato il governo Meloni". Ma anche sull'inflazione, che "oggi è meno della metà di quello che ci è lasciato il governo Draghi: era all'11,8 e siamo al 5,3".

Guerra in Israele, Urso: "Situazione più grave di 50 anni fa" "Noi tutti dobbiamo lavorare perché ci sia una de-escalation" del conflitto tra Israele e Hamas: il governo italiano lo sta facendo insieme "agli altri governi europei, agli Stati Uniti e all'Occidente", ha detto Urso. Sulle possibili ricadute energetiche molto dipenderà quindi da questi "tentativi" che si stanno facendo per "ridurre la tensione" e per "evitare che ci siano altri interventi in campo". Il ministro ricorda quanto successo 50 anni fa – quando i risvolti della guerra dello Yom Kippur provocarono una crisi energetica con pochi precedenti – e ammonisce: la situazione è ancora più grave, perché in corso c'è anche la guerra tra Russia e Ucraina.

"Opzione nucleare per autonomia strategica" Importante per il futuro energetico italiano è riuscire ad affrancarsi dalla dipendenza da altri Paesi. Come? Puntando ad esempio sulla produzione interna del nucleare "di quarta generazione", un'opzione di cui Urso parla come di una scelta di "autonomia strategica". Anche perché, ricorda, l'Italia utilizza già energia nucleare. Ma comprandola e importandola da altri Paesi, anche vicini geograficamente. Carrello antinflazione: "Siamo oltre i 27mila punti vendita aderenti" Sull'esperimento del carrello antinflazione – prodotti scontati da qui alla fine dell'anno – Urso esprime soddisfazione: "Molto bene sotto due aspetti, inizialmente per il numero di chi vi ha aderito. Siamo ben oltre i 27mila punti di vendita, distribuiti in maniera quasi uniforme sul territorio". E si tratta anche di prodotti "di eccellenza", non solo quindi di largo consumo, "perché vi hanno aderito i marchi di eccellenza del made in Italy e marchi internazionali e quindi i cittadini troveranno anche prodotti di grande qualità scontati del 10%, che resterà fisso per tre mesi", spiega il ministro. L'iniziativa, visto il suo successo, sarà prorogata? L'opzione è sul campo, ma la valutazione è ancora in corso.