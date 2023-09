Supermercati, la lista di chi aderisce al trimestre anti inflazione

Da domani diventa operativo il patto siglato da 30 associazioni a Palazzo Chigi per calmierare i prezzi di alcuni beni di prima necessità fino a fine anno. La premier Meloni lo ha definito un “esperimento”. In caso di successo, potrebbe essere prorogato oltre il 31 dicembre. Ecco l’elenco degli oltre 22mila esercizi commerciali, suddivisi per regione e provincia, aderenti fino ad oggi all’iniziativa

Dal 1° ottobre debutta il patto "anti inflazione" siglato a Palazzo Chigi il 28 settembre dal governo e da 30 associazioni tra grande distribuzione e produttori. L'obiettivo è contenere per un trimestre il prezzo di alcuni beni di prima necessità, alimentari ma non solo. Dalla pasta al latte, dai pannolini ai medicinali da banco: fino al 31 dicembre i prodotti contraddistinti da un bollino tricolore avranno uno sconto del 10%. Ecco l'elenco pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei circa 22mila negozi aderenti all'iniziativa suddivisi per regione e provincia.