Patto anti inflazione, oggi la firma con prodotti a prezzi calmierati

Urso: “È un patto importante e significativo”

“Viene firmato un patto anti inflazione che ritengo molto significativo, con oltre 30 associazioni di impresa, dal sistema agricolo e industriale, fino a chi distribuisce e vende. Credo che sia prima volta nella storia del Paese che tutto il sistema Italia, consapevolmente e volontariamente, aderisce a un patto per contrastare l'inflazione con un paniere calmierato di prodotti di largo consumo, non soltanto alimentari, ma anche per l'igiene della persone e della casa e per l'infanzia", ha commentato nei giorni scorsi Urso. "È un patto importante e significativo nel metodo, perché le associazioni lo sottoscrivono volontariamente, e nel merito, per raggiungere un obiettivo condiviso, che è quello di ridurre l'inflazione e sostenere il potere d'acquisto delle nostre famiglie", ha aggiunto il ministro.