Da Esselunga a Conad, sconto del 10% nei supermercati contro i rincari

Dal 1° ottobre al 31 dicembre dovrebbero esserci offerte sui beni di largo consumo in circa 25mila tra grandi supermercati, discount, superstore e ipermercati in tutta Italia. Quasi tutta la grande distribuzione, secondo le associazioni di categoria, avrebbe detto sì al “trimestre anti-inflazione”, l’iniziativa del ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso, per limitare i rincari del cosiddetto “carrello della spesa”