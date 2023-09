Trimestre anti inflazione, patto voluto dal governo sarà firmato il 28

Assoutenti: "Paniere insufficiente"

"Il patto anti-inflazione del governo che scatterà il prossimo ottobre, per quanto meritorio, potrebbe non essere sufficiente ad arginare l'attuale spirale inflattiva accentuata dal caro-benzina e scongiurare ulteriori rincari di prezzi e tariffe nel prossimo autunno-inverno", sottolinea Assoutenti. "Per combattere efficacemente il caro-vita serve un piano nazionale volto a istituire osservatori locali in grado di rilevare rapidamente la dinamica dei prezzi al consumo su un paniere definito di beni e servizi, monitorando anche l'andamento dell'accordo anti-inflazione del governo. - spiega il vicepresidente, Gabriele Melluso - In questa fase, poi, gli sconti introdotti dal patto salva-spesa potrebbero essere vanificati dagli effetti del caro-benzina sui prezzi dei prodotti trasportati. Per questo chiediamo di intervenire con urgenza sulla tassazione che grava sui carburanti, tagliando le accise su benzina e gasolio in modo da ottenere un effetto calmierante sui prezzi al dettaglio".