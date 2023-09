Inflazione in Italia al 2,5% e Pil +0,8%: le stime Ocse per il 2024

Secondo quanto segnalato dalle Prospettive Economiche Intermedie dell'Ocse pubblicate oggi, l'inflazione complessiva nella zona del G20 si ridurrà, in maniera progressiva, dal 7,8% del 2022 al 6% nel 2023 e al 4,8% nel 2024. Considerando l'eurozona, l'inflazione complessiva dovrebbe passare dall'8,4% del 2022 al 5,5% del 2023, riportando un -0,3% rispetto alle stime di giugno, al 3% del 2024 (-0,2%). Per quanto concerne l’Italia l'inflazione dovrebbe contrarsi progressivamente dall'8,7% del 2022 al 6,1% del 2023 (-0,3% rispetto alle stime di giugno), al 2,5% del 2024 (-0,5%).

Eurostat lima la stima dell’inflazione ad agosto nell'eurozona

Restando in tema, l'inflazione ad agosto nell'area euro è stata pari al 5,2%. Questa la stima Eurostat, che ha limato dunque il dato della stima emersa a fine agosto. Il valore è pertanto in calo frazionale rispetto allo 0,3% riscontrato a luglio. Considerando l'Ue risulta in calo al 5,9%, rispetto al 6,1% di luglio. L’Italia fa segnare un calo al 5,5% rispetto al 6,3% di luglio. Tassi più bassi in Danimarca (2,3%), Spagna e Belgio (entrambi 2,4%), più alti in Ungheria (14,2%), Repubblica Ceca (10,1%) e Slovacchia (9,6%).

Ocse, il Pil 2024 frena a +2,7%, in Italia +0,8% anche in 2023

Tornando ai dati Ocse, secondo l’organismo con sede a Parigi, il Pil mondiale dovrebbe passare dal +3,3% del 2022 al +3,0% nel 2023 con un +0,3 rispetto alle precedenti stime di giugno e al +2,7% nel 2024, riportando un -0.2% rispetto alle precedenti stime di giugno. Nell'eurozona, in particolare, il Pil dovrebbe passare dal +3,4% del 2022 allo +0,6% del 2023 con un -0,3% rispetto alle stime di giugno, all'1,1% del 2024 (-0,4%). In riferimento all'Italia, l'Ocse prevede poi un Pil di +0,8% sia per il 2023 (-0,4% rispetto alle precedenti stime) sia per il 2024 (-0,2%), dopo il +3,8% del 2022.