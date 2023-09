Pil Italia, Fitch taglia le stime di crescita: +0,9% nel 2023

Economia

Pil, Roma più povera di Milano di 10mila euro: redditi per quartiere

Secondo i dati del Mef relativi alle dichiarazioni dei redditi 2022, tra i Municipi della Città eterna più benestanti si segnalano i Parioli e l’area che comprende via del Corso, Barberini e via Veneto. In coda invece ci sono i quartieri al di fuori del Grande Raccordo Anulare, come Tor Vergata, Tor Bella Monaca e, soprattutto, Ostia Antica. La media pone la città al 134°posto nella classifica che comprende tutti i comuni italiani, poco più sopra di Cortina d’Ampezzo

Tra la capitale politica e quella economica c’è una differenza di 10mila euro. A stimarlo è il ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha analizzato la dichiarazione dei redditi 2022 (anno fiscale 2021) di tutte le città italiane: come sottolinea il Corriere della Sera, Milano stacca Roma in modo considerevole, visto che la Capitale ha registrato un reddito medio di 25.990 euro, cifra che considera i redditi da lavoro e non quelli da immobili

NON SOLO TURISMO – Analizzando gli anni pre-Covid e quelli di piena pandemia, si nota come la Città eterna non si sia adagiata sul solo turismo, visto che tra il 2019 e il 2020 la contrazione è stata di soli 228 euro, inferiore ad altre città d’arte come Venezia (-1.394 euro) e Firenze (-799 euro)