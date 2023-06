Pil, Roma più povera di Milano di 10mila euro: redditi per quartiere

Secondo i dati del Mef relativi alle dichiarazioni dei redditi 2022, tra i Municipi della Città eterna più benestanti si segnalano i Parioli e l’area che comprende via del Corso, Barberini e via Veneto. In coda invece ci sono i quartieri al di fuori del Grande Raccordo Anulare, come Tor Vergata, Tor Bella Monaca e, soprattutto, Ostia Antica. La media pone la città al 134°posto nella classifica che comprende tutti i comuni italiani, poco più sopra di Cortina d’Ampezzo