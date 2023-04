Comuni più ricchi d’Italia sulla base delle dichiarazioni dei redditi

I centri con le dichiarazioni più alte sono più quasi tutti in Lombardia e nel Nord Ovest. Ma in testa quest’anno c’è un comune toscano: Lajatico. Milano molto più abbiente di Roma

Avvicendamento al vertice. In cima alla classifica della ricchezza dei comuni italiani quest’anno si piazza Lajatico. Con oltre 50mila euro di reddito Iperf pro capite, questo piccolo centro in provincia di Pisa, guarda tutti dall’alto. Al secondo, posto, il leader dello scorso anno, Basiglio (Milano), con quasi 50mila euro a testa. Segue Bogogno (Novara): appena 960 contribuenti che dichiarano al fisco quasi 40mila euro ciascuno. Toscana, Lombardia e Piemonte sul podio, dunque. Ma è un’alternanza che non regge ad uno sguardo più ampio.

Ancora una volta, se si allarga lo sguardo alle posizioni di vertice, la Lombardia la fa da padrone quasi assoluto: 19 comuni dei primi 30 sono lombardi. E poi un po’ di Piemonte (6), qualche spruzzo di Liguria (3) e, appunto, un pizzico di Toscana (2). Complessivamente molto nord ovest, verrebbe da dire.