Milano, la mappa dei redditi quartiere per quartiere: i dati

Economia

Caro affitti, verso il canone concordato e Milano in 5 fasce

Si punta a trovare una tariffa che non svantaggi i piccoli proprietari ma che al tempo stesso non faccia salire i valori degli immobili, che verrebbero poi alzati in base alla metratura. Intanto, l’assessorato alla Casa punta a nuova strategia abitativa: meno affitti per i turisti – quindi meno Airbnb – e più alloggi popolari

Si muovono i primi passi nel capoluogo lombardo per cercare di abbassare il prezzo degli affitti contro cui protestano gli studenti ormai da giorni. L'obiettivo è arrivare entro giugno a un accordo tra le parti - Comune di Milano, Città Metropolitana, sindacati e associazioni dei piccoli proprietari - per incentivare il canone concordato diffuso sulla città metropolitana, a beneficio sia degli studenti sia dei lavoratori e in generale di tutti coloro che devono far fronte alle spese di un affitto in una città come Milano dove il ceto medio è in affanno

È stato istituito un tavolo a cui partecipano anche le rappresentanze degli universitari, fautori delle proteste in tenda. Si riunirà ogni mercoledì fino a che non sarà trovato un accordo. Il compito delle parti, ha spiegato l'assessore comunale Pierfrancesco Maran al termine dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Isimbardi, sede di Città Metropolitana, è "provare a fissare una tariffa per ognuna delle fasce che individueremo"