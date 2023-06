Violenza sessuale Milano, in appello pena Di Fazio ridotta a 9 anni

L'imprenditore farmaceutico è imputato per 6 episodi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine. Venne arrestato nel maggio del 2021 per avere narcotizzato e violentato una studentessa 21enne attirata nel suo appartamento con la scusa di uno stage. In primo grado era stato condannato a 15 anni e mezzo

La Corte di appello di Milano ha diminuito a 9 anni la condanna per Antonio Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico imputato per 6 episodi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine e arrestato nel maggio del 2021 per avere narcotizzato e violentato una studentessa 21enne attirata nel suo appartamento con la scusa di uno stage. In primo grado al manager farmaceutico l'8 aprile del 2022 era stata inflitta una pena a 15 anni e mezzo.