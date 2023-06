Giulia Tramontano, il legale della famiglia: "Temuto subito il peggio"

Nessuno credeva che Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal compagno a Senago, fosse scomparsa volontariamente. Tantomeno la sua famiglia, che "fin da subito ha temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio della relazione sentimentale, si fosse volontariamente allontanata da casa". Lo ha spiegato all'ANSA Giovanni Cacciapuoti, l'avvocato del Foro di Napoli Nord nominato dai genitori di Giulia Tramontano, per gli accertamenti irripetibili disposti, ossia i rilievi scientifici di domani nella casa dove la giovane è stata uccisa da Alessandro Impagnatiello e l'autopsia di venerdì. Il legale ha spiegato che non hanno nominato alcun consulente di parte, "ci affidiamo a quelli del pm".

Venerdì l'autopsia sul corpo di Giulia



Intanto l'autopsia sul corpo di Giulia è stata fissata per venerdì prossimo. Il compagno, Alessandro Impagnatiello, ha confessato davanti al pm Alessia Menegazzo e all'aggiunto Letizia Mannella, titolari dell'indagine condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri e dai loro colleghi della compagnia di Rho, di aver accoltellato la compagna tra le 19 circa e le 20.30 di sabato 27 maggio, poi per due volte ha cercato di bruciare il corpo di cui si è infine sbarazzato gettandolo tra le sterpaglie nei pressi di alcuni box non molto lontano dalla loro abitazione. Per domani è previsto l'accesso all'appartamento in cui è avvenuto il delitto e al garage in cui è stato nascosto il corpo per i rilievi scientifici.

Il legale: "Sempre più lucido, ha preso coscienza"

Impagnatiello, che al momento condivide con un'altra persona la cella nel carcere di San Vittore in cui si trova, ha detto di aver fatto tutto da solo. Lo ha ribadito il suo legale, Sebastiano Sartori, che lo ha incontrato in carcere. Una delle cose che devono accertare gli investigatori è se sia stato aiutato a nascondere il corpo. "Lui lo esclude", ha detto Sartori alla Rai. "I dubbi degli investigatori, dovete chiederli a loro". Il coltello usato per uccidere Giulia "non l'ha buttato. Ha detto specificatamente dove sia", ha detto il legale, aggiungendo che "è da valutare la sfera psicologica" di Impagnatiello. "Penso che lo abbiano visto anche i muri" ha detto ai microfoni della Rai. "E' sempre più lucido e ha preso coscienza" ha aggiunto Sartori rispondendo "ma certo" alla domanda se abbia avuto un pensiero per Giulia.