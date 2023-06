6/10 ©IPA/Fotogramma

"Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano", sono le parole di Chiara in un post su Instagram in cui ringrazia per la "bella iniziativa" della raccolta fondi organizzata dai suoi colleghi a favore della sorella. "È difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi" scrive Chiara definendo Giulia "insostituibile"