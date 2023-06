Il legale di Impagnatiello: "Pensa che unico pentimento sia suicidio"

"Suicidio unica forma di pentimento"

"In questo momento è in una situazione in cui inizia a percepire la realtà in cui si è trovato, già dall’interrogatorio davanti ai carabinieri" ha dichiarato l'avvocato ai giornalisti: "È una situazione angosciante e terribile, e adesso crede che l’unica forma di pentimento sia togliersi la vita" ha aggiunto ancora Sartori. Sentimenti che lo stesso Impagnatiello avrebbe già espresso nella notte dell'arresto, quando ai pm Menegazzo e Mannella disse: "Avrei dovuto uccidermi anche per il figlio avuto dalla prima donna" .