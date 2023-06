Omicidio Giulia Tramontano, oggi fidanzato interrogato in carcere

Sarà interrogato oggi nel carcere milanese di San Vittore Alessandro Impagnatiello ( CHI È ), il 30enne che ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano , la fidanzata 29enne incinta, e di aver cercato di bruciare il cadavere. Intanto, sono stati diffusi quelli che potrebbero essere i primi momenti dell’assassino dopo l’omicidio. In alcuni frame, registrati dalle telecamere di sorveglianza intorno alla casa in cui è stata uccisa la donna (a Senago, nel Milanese), si vede l’uomo che esce dall’abitazione nella notte tra il 27 e il 28 maggio con in mano “quello che - dicono gli investigatori - sembra un involucro bianco” e poi, la mattina, lo si vede mentre “ripone alcuni sacchi in auto”. Gli inquirenti ritengono “anomalo” che possa trattarsi di immondizia, visto che i bidoni sono sotto casa ( FEMMINICIDI IN ITALIA, I NUMERI ).

Il messaggio della sorella di Giulia Tramontano

"Noi saremo sempre quel fiore appoggiato alla tua spalla. Vi sorreggeremo entrambi, saremo come nuvole e guarderemo sempre in alto. Io vorrei urlarlo al mondo come mi sento, ma le parole mi muoiono in gola", ha scritto sui social Chiara Tramontano, sorella di Giulia. "Perché io sono morta lentamente in questi cinque giorni. Noi siamo morti. Perché tu non sia mai sola. Siamo venuti con te – ha aggiunto riguardo al bimbo che la donna portava in grembo –, per poterlo cullare, abbracciare, toccare. Perché volevo essere la zia più brava di sempre, se me lo avessero concesso. Noi avremmo voluto fare di più per portarti a casa. Ti prego... dimmi: è stato abbastanza? Tu ci hai sentito? Perché noi non sentiamo più nulla".